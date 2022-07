Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf Schwarzmeer-Fischerei

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/NKI) Inwieweit die Fischereibetriebe im Schwarzen Meer der EU-Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind, möchte die AfD-Fraktion wissen. In der Kleinen Anfrage (20/2713) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, in welcher Weise und in welchem Umfang der Fischereisektor die Auswirkungen des Krieges spüre. Zudem möchte die AfD-Fraktion wissen, wie hoch die Exportmenge an Fisch und an Fischerzeugnissen aus den beiden Ländern ist.