AfD-Fraktion erkundigt sich nach Verpflegung in Kliniken

Gesundheit/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die Verpflegung in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die Abgeordneten wollen in einer Kleinen Anfrage (20/2701) von der Bundesregierung wissen, ob die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) und die Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin (DAEM) mittlerweile Qualitätsstandards für ernährungsmedizinische Strukturen in Kliniken und Pflegeinstitutionen erarbeitet haben.