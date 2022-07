Aufbau des bpb-Standorts Gera thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/STO) Den Aufbau des Standorts Gera der Bundeszentrale für politische Bildung thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2709). Darin schreibt die Fraktion, dass die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in Gera derzeit einen dritten Standort neben Bonn und Berlin aufbaue. Wissen will sie, auf welche Höhe sich die Kosten belaufen, die für den Standort Gera der bpb im Jahr 2022 anfallen. Auch erkundigt sie sich unter anderem danach, wie sich die Kosten in dieser Legislaturperiode jährlich entwickeln sollen.