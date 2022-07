Bedeutung des autonomen Fahrens für ländliche Räume

Verkehr/Kleine Anfrage - 13.07.2022 (hib 368/2022)

Berlin: (hib/HAU) „Autonomes Fahren in ländlichen Räumen“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/2689). Darin machen die Abgeordneten deutlich, dass autonomes Fahren „eine riesige Chance zur Gewährleistung von Mobilität in ländlichen Räume darstellt“. Gerade im öffentlichen Personennahverkehr seien völlig neue Einsatzbereiche denkbar, heißt es.

Von der Bundesregierung will die Unionsfraktion nun wissen, wie sie sicherstellt, dass technisch ausgereifte autonom fahrende Fahrzeuge auf die Straße kommen und in den Regelbetrieb überführt werden. Gefragt wird auch nach Projekten im Bereich des autonomen Fahrens, die durch die Bundesregierung in den vergangenen zehn Jahren gefördert wurden. Ob die Regierung eigene Erkenntnisse über aktuelle Pilotprojekte hat, bei denen ein Realverkehrs-Betrieb dauerhaft geplant ist, interessiert die Abgeordneten ebenfalls.