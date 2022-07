Erarbeitung einer Ernährungsstrategie gestartet

Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 14.07.2022 (hib 369/2022)

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung will bis 2023 unter Federführung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eine Ernährungsstrategie erarbeiten. Dazu hat nun am 29. Juni 2022 die Auftaktveranstaltung stattgefunden. Beteiligt sei „ein breiter Kreis von Akteuren“, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/2517) zur Nachfrage auf eine frühere Antwort (20/935). Die AfD-Fraktion hatte sich in einer Kleinen Anfrage (20/2423) danach erkundigt, wann der Beteiligungsprozess beginnt.

Im Anschluss an die Veranstaltung von Ende Juni solle ein im Ressortkreis abzustimmendes Eckpunktepapier erarbeitet werden, das Grundlage für einen erneuten Akteursprozess sein solle, schreibt die Bundesregierung. Dafür würden rechtzeitig geeignete Formate identifiziert. Im Anschluss an den zweiten Beteiligungsprozess werde die Strategie erarbeitetet und im Ressortkreis abgestimmt.