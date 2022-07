AfD fragt nach Abgeordneten-Aufenthalt in Regierungsgebäuden

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 15.07.2022 (hib 370/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, welche Mitglieder des Bundestages sowie welche Fraktionen oder Untergliederungen der Fraktionen in der aktuellen Legislaturperiode die Liegenschaften der Bundesregierung zu jeweils welchem Zweck aufgesucht haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2733) unter anderem danach, welche Mitglieder der Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode an Veranstaltungen der Bundestagsfraktionen oder ihrer Untergliederungen teilgenommen haben.