Kriminalitätsentwicklung thematisiert

Haushalt/Kleine Anfrage - 15.07.2022 (hib 370/2022)

Berlin: (hib/STO) Die „Kriminalitätsentwicklung in dem Zeitraum von 2000 bis 2021 in ausgewählten Deliktsbereichen“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2726). Darin erkundigt sie sich unter anderem nach der Zahl der im genannten Zeitraum erfassten Fälle sowie der Zahl der deutschen beziehungsweise nichtdeutschen Tatverdächtigen in einer Reihe bestimmter Deliktsbereiche wie beispielsweise Gewaltkriminalität, Diebstahlkriminalität oder „Erschleichen von Leistungen“.