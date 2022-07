Barrierefreiheit von Bahnhöfen in Thüringen thematisiert

Verkehr/Kleine Anfrage - 15.07.2022 (hib 370/2022)

Berlin: (hib/HAU) Wie es um die Barrierefreiheit von Bahnhöfen und Verkehrsstationen in Thüringen bestellt ist, möchte die AfD-Fraktion von der Bundesregierung wissen. In der dazu vorgelegten Kleinen Anfrage (20/2705) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem nach den Bahnhöfen, die in der aktuellen Legislaturperiode barrierefrei umgestaltet werden sollen.