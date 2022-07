Fortsetzung der Lateinamerika- und Karibik-Initiative

Auswärtiges/Antwort - 15.07.2022 (hib 371/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung betrachtet die Lateinamerika- und Karibik-Initiative der Vorgängerregierung als Grundlage für das außenpolitische Handeln in der Region und führt sie fort. „Die Region Lateinamerika und Karibik ist eine zentrale Partnerin, um Lösungen für globale Herausforderungen und auf Grundlage gemeinsamer Werte zu gestalten“, heißt es in der Antwort (20/2676) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/2138). Dies umfasse die Bewahrung der Biodiversität, die Bekämpfung der Klimakrise und nachhaltige Wirtschaftsbeziehungen. Die Staaten der Region seien zudem Verbündete in der multilateralen Zusammenarbeit. Dies habe sich bei den Abstimmungen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zuletzt besonders deutlich gezeigt, bei denen die meisten Staaten Lateinamerikas und der Karibik den russischen Angriffskrieg im Sicherheitsrat, der Generalversammlung und im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen klar verurteilt hätten.