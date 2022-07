CDU/CSU fragt nach Projekten zur Extremismusbekämpfung

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.07.2022 (hib 373/2022)

Berlin: (hib/STO) Die CDU/CSU-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, welche Projekte, Angebote und Vorhaben im Bereich der Bekämpfung des gewaltbereiten islamistischen Extremismus sowie des politischen Islamismus beziehungsweise des legalistischen Islamismus in den Jahren 2019 bis 2022 mit jeweils welchen Summen aus Mitteln des Bundesministeriums des Innern und für Heimat gefördert wurden oder werden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2719) unter anderem danach, welche Projekte aus dem Ministerium im gleichen Zeitraum mit welchen Summen in den Bereichen Linksextremismus, Rechtsextremismus, Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus gefördert wurden.