AfD fragt nach Effizienz bei Beschaffungen für Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 21.07.2022 (hib 379/2022)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (20/2716) will sie unter anderem wissen, ob die zuständigen Behörden im Geschäftsbereich des Verteidigungsministeriums über Möglichkeiten verfügen, die Effizienz ihrer Beschaffungsmaßnahmen zu quantifizieren. Zudem möchte sie erfahren, welche Verbesserungen in den vergangenen zehn Jahren bei den Personalressourcen, der Steuerungsfähigkeit und den Rahmenbedingungen der Projektarbeit erreicht wurden.