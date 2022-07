AfD erkundigt sich nach „eingeflogenen Asylbewerbern“

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.07.2022 (hib 380/2022)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/2812) nach „eingeflogenen Asylbewerbern“. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Asylbewerber seit 2010 jährlich auf dem Luftweg aus welchem Land nach Deutschland eingereist sind und in wie vielen Fällen der deutsche Staat die Kosten für die An- und Einreise übernommen hat.