Linke fragt nach Protesten gegen Flüchtlingsunterkünfte

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.07.2022 (hib 380/2022)

Berlin: (hib/PK) Die Linksfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/2806) nach Protesten gegen und Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte im zweiten Quartal 2022. Die Abgeordneten wollen wissen, an welchen Orten es Proteste gegen die Unterbringung von Geflüchteten vor geplanten oder bestehenden Flüchtlingsunterkünften oder Wohnungen, in denen Geflüchtete untergebracht werden, gegeben hat.