Linksextreme Straftaten am 1. Mai in Sachsen

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.07.2022 (hib 381/2022)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/2794) nach linksextremen Straftaten im Zusammenhang mit den Versammlungen am 1. Mai 2022 in Sachsen. Die Abgeordneten wollen wissen, wie viele der zwölf von der Bundespolizei am 1. Mai 2022 eingeleiteten Ermittlungsverfahren in Sachsen das Bundeskriminalamt dem Bereich PMK-links zuordnet.