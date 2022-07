Transfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 26.07.2022 (hib 384/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Unionsfraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/2857) nach der Arbeit des Beauftragten für Transfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Wie die Abgeordneten darin ausführen, werde dieses Amt weiterhin vom ausgeschiedenen Parlamentarischen Staatssekretär und Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger ausgeführt. Wissen will die Fraktion unter anderem, ob die Aufgabe an die Funktion des Parlamentarischen Staatssekretärs bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung gekoppelt ist und, falls ja, wann der Parlamentarische Staatssekretär Mario Brandenburg zum neuen Beauftragten für Transfer und Ausgründungen aus der Wissenschaft des BMBF„ ernannt wird.