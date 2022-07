Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 26.07.2022 (hib 384/2022)

Berlin: (hib/SCR) Das „Verhältnis des Bundes zur Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2811). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem wissen, im welchem Umfang die Bundeskonferenz seit 1990 gefördert worden ist. Zudem fragen die Abgeordneten ab, wie sich die Bundesregierung zu diversen Auffassungen der Bundeskonferenz positioniert.