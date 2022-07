Infrastrukturinvestitionen in Entwicklungsländern

Auswärtiges/Antwort - 29.07.2022 (hib 388/2022)

Berlin: (hib/AHE) Die Bundesregierung stellt sich ausdrücklich hinter die Initiative Global Gateway zu Infrastrukturinvestitionen in Entwicklungsländern und die damit verbundenen Ziele der Europäischen Kommission. So teilt sie die Einschätzung, dass privatwirtschaftliche Investitionen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Armut und zur Schaffung von Wohlstand in Entwicklungsländern leisten können, heißt es in der Antwort (20/2876) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/2405). Deutschland trage in Koordination mit den übrigen EU-Mitgliedstaaten, Europäischer Kommission und nationalen sowie internationalen Entwicklungsbanken im Team-Europe-Ansatz zur Initiative Global Gateway bei. Die Bundesregierung will den Angaben zufolge Schwerpunkte bei Investitionen im Bereich Klimaschutz, Stärkung der Infrastruktur im Energiebereich und der Transformation des Energiesystems setzen, sich aber auch in weiteren Bereichen wie etwa dem Digital- oder Gesundheitssektor engagieren.