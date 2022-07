AfD erkundigt sich nach der Lage im Baugewerbe

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 29.07.2022 (hib 388/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich für die Situation im Baugewerbe. In einer Kleinen Anfrage (20/2880) schreibt sie, die Situation sei momentan durch Baustoffknappheit und Teuerung von Material und Energie angespannt wie selten. Zudem würden den Unternehmen Pflichten zur statistischen Erhebung auferlegt, zu deren Erfüllung sie zusätzliche Ressourcen aufwenden müssen. Die Abgeordneten fragen deshalb die Bundesregierung, nach welchen Kriterien die Anzahlen der zur Erhebung von statistischen Daten verpflichteten Betriebe und Unternehmen bestimmt werden und wie sich die Betriebe und Unternehmen auf die Bundesländer in den letzten fünf Jahren verteilt haben. Zudem wollen sie wissen, was den Betrieben an Kosten entstehen und was aus den Erhebungen an konkreten Beschlüssen, Maßnahmen, Initiativen, Projekten und Programmen folgen könnten.