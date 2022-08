Forschungsstand zur Gendermedizin

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Kleine Anfrage - 01.08.2022 (hib 391/2022)

Berlin: (hib/NKI) Nach dem Vorhaben, Inhalte der Genderstudies stärker als bisher in das Medizinstudium zu integrieren, erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2923). Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, wie viele Projekte im Bereich Gendermedizin derzeit von der Bundesregierung gefördert werden. Zudem wird sich danach erkundigt, was die Bundesregierung mit der Förderung dieser Projekte beabsichtige und welche Ergebnisse diese bislang für den medizinischen Wissensstand erbracht hätten.