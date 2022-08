Wechsel aus Bundesministerien in die Wirtschaft thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.08.2022 (hib 391/2022)

Berlin: (hib/STO) Wechsel aus Bundesministerien in die Wirtschaft thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2935). Unter anderem will sie wissen, wie viele Bundesminister seit dem 13. August 2021 „in die private Wirtschaft (Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes)“ gewechselt sind.