Aufenthaltsort des flüchtigen Wirecard-Managers Marsalek

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 01.08.2022 (hib 391/2022)

Berlin: (hib/STO) Mit dem Aufenthaltsort des flüchtigen Wirecard-Managers Jan Marsalek beschäftigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2888). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, ob sich die Regierung oder diplomatische Vertretung Kasachstans in Deutschland oder deren Sicherheitsbehörden gegenüber der Bundesregierung oder deutschen Sicherheitsbehörden zu „Aussagen der russischen Regierung“ eingelassen haben, wonach sich Marsalek in Kasachstan aufhalten soll, und ob dies gegebenenfalls bestätigt oder bestritten wurde.