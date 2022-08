AfD fragt nach Zahl der an Corona erkranten Soldaten

Verteidigung/Kleine Anfrage - 01.08.2022 (hib 391/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion möchte von der Bundesregierung erfahren, wie viele Soldaten und Reservisten (auf Übung) in den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 erkrankt sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/2885) unter anderem danach, wie viele der Soldaten und Reservisten in den Jahren 2020 und 2021 an Corona erkrankt sind.