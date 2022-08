Munitionsbelastung in Ostdeutschland thematisiert

Verteidigung/Kleine Anfrage - 01.08.2022 (hib 391/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach der Höhe der Munitionsbelastung in den bundeseigenen Liegenschaften Ostdeutschlands erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2890). Auch will sie wissen, wie groß die entsprechenden Flächen sind. Ferner fragt sie unter anderem, ob die Bundesregierung plant, künftig speziell den ostdeutschen Bundesländern weitere Mittel zwecks Räumung munitionsbelasteter Gebiete zur Verfügung zu stellen.