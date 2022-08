Entwicklung der Median-Renten

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 03.08.2022 (hib 394/2022)

Berlin: (hib/STO) Die Entwicklung der Median-Renten thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2939). Wie die Fraktion darin ausführt, ist der Median - auf die Rente bezogen - „der Rentenwert, der die Rentenbezieher in zwei Hälften teilt“. Die obere Hälfte der Rentner habe mehr, die untere Hälfte weniger Rente zur Verfügung. Wissen will sie unter anderem, wie hoch in den Jahren 2020 und 2021 die Median-Zahlbeträge der Versichertenrenten insgesamt waren.