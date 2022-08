AfD thematisiert Arbeitskräftemangel an deutschen Flughäfen

Verkehr/Kleine Anfrage - 03.08.2022 (hib 394/2022)

Berlin: (hib/HAU) Den Arbeitskräftemangel an deutschen Flughäfen thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2917). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Arbeitskräfte an den deutschen Flughäfen in der Abfertigung fehlen und wie viele türkische Arbeitskräfte angeworben und in Deutschland eingesetzt werden sollen.