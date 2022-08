Letzte Hauptprüfung der Talbrücke Ochsengrund im Juli 2017

Verkehr/Antwort - 05.08.2022 (hib 396/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die letzte Hauptprüfung der Talbrücke Ochsengrund (Thüringen) auf der Bundesautobahn A73 ist laut Bundesregierung an beiden Teilbauwerken in der Zeit vom 10. Juli bis 14. Juli 2017 durchgeführt worden. Die letzte einfache Bauwerksprüfung sei im Juli 2020 und die letzte jährliche Besichtigung am 21. Juli 2021 erfolgt, heißt es in der Antwort der Regierung (20/2280) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2141). Eine Prüfung aus besonderem Anlass (Sonderprüfung) sei im Zeitraum seit 1. Januar 2018 nicht erforderlich gewesen, wird mitgeteilt.

Beide Teilbauwerke der Talbrücke Ochsengrund weisen der Vorlage zufolge die Zustandsnote 2,2 (befriedigend) auf. Damit entspräche der aktuelle Zustand der Brücke dem Stand der letzten Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), schreibt die Bundesregierung. Unabhängig von der jeweiligen Zustandsnote gelte, „dass jede Brücke, die für den Verkehr freigegeben ist, auch sicher und leistungsfähig sein muss“, heißt es in der Antwort.