AfD thematisiert Projekt „House of One“ in Berlin

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 05.08.2022 (hib 396/2022)

Berlin: (hib/STO) Das „,House of One' als multireligiöses Symbol des Friedens“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2951). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, in welcher Höhe die Bundesregierung das Projekt „House of One“ in Berlin im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2022 gefördert hat. Auch will sie erfahren, in welcher Höhe das Projekt zukünftig gefördert werden soll.