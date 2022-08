AfD-Fraktion erfragt künftigen Bedarf an Seelotsen

Verkehr/Kleine Anfrage - 05.08.2022 (hib 396/2022)

Berlin: (hib/HAU) „Aufrechterhaltung des deutschen Seelotswesens“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/2940). Darin schreiben die Abgeordneten, die Aufrechterhaltung des deutschen Seelotswesens werde aktuell durch personelle Engpässe gefährdet. Dieser Trend ziehe sich durch den gesamten Bereich der Seeschifffahrt und sei der Tatsache geschuldet, „dass es zunehmend weniger deutschsprachige Schiffsführungskräfte gibt“.

Von der Bundesregierung will die AfD-Fraktion nun wissen, wie sich ihrer Auffassung nach der Bedarf an Seelotsen durch die weiteren Entwicklungen in Technik und Verkehr verändern wird und wie potenzielle Anwärter für den Beruf des Seelotsen im Vorfeld angesprochen, informiert und erfasst werden. Thematisiert wird auch der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reform der Ausbildung von Seelotsinnen und Seelotsen. Die Abgeordneten fragen unter anderem, ob evaluiert worden ist, inwiefern die Bestandslotsen durch das neue Ausbildungssystem ein zusätzliches finanzielles Risiko tragen.