Unterstützung des Bundes für Gedenkstätten

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 08.08.2022 (hib 398/2022)

Berlin: (hib/SCR) Nach der „Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für Gedenkstätten an Orten von NS-Massenverbrechen in Europa“ erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2981). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, „welche NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte außerhalb der Bundesrepublik vom Bund mit welchen Mitteln unterstützt wurden und werden und seit wann“.