Unionsfraktion thematisiert Rohstoffversorgung

Klimaschutz und Energie/Kleine Anfrage - 08.08.2022 (hib 398/2022)

Berlin: (hib/SCR) „Heimischer Rohstoffabbau, internationaler Rohstoffbezug und Auswirkungen auf die Ausbauziele der Erneuerbaren Energien“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/2958). Die Abgeordneten verweisen darauf, dass „besonders bei Energierohstoffen und Metallen, die für die Transformation hin zur Klimaneutralität essenziell sind, eine große Abhängigkeit vom Ausland“ bestehe. Es sei - auch „vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, unterbrochener Lieferketten und darauffolgenden Preissprüngen bei vielen Rohstoffen“ - wichtig, „dass auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen unternommen werden, die den heimischen Rohstoffabbau erleichtern und beschleunigen sowie den Bezug von Rohstoffen aus dem Ausland absichern und diversifizieren“, fordert die Fraktion. Wissen will sie unter anderem, welchen konkreten Handlungsbedarf die Bundesregierung erkennt und mit welchen Maßnahmen sie vorgehen will. Weitere Fragen beziehen sich unter anderem auf eine mögliche Ölförderung in der Nordsee sowie auf die Genehmigung von Fracking.