Linke fragt zur Förderung energetischer Gebäudesanierung

Klimaschutz und Energie/Kleine Anfrage - 08.08.2022 (hib 398/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die „Förderung energetischer Gebäudesanierung“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/2976). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem erfahren, mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung die Klimaziele im Gebäudesektor erreichen will. Auch interessiert die Abgeordneten, ob die Bundesregierung plant, „künftig die Vergabe von Fördermitteln an soziale Bedingungen zu knüpfen“. Außerdem fragt die Fraktion, ob die Bundesregierung konkrete Maßnahmen plant, „um die Umlage der Kosten für die energetische Sanierung auf Mieterinnen und Mieter ... zu begrenzen“.