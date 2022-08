AfD fragt nach Hilfen für große mittelständische Hotels

Wirtschaft/Kleine Anfrage - 09.08.2022 (hib 401/2022)

Berlin: (hib/EMU) Nach den Gründen für eine Obergrenze bei der Förderhöhe der Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische Unternehmen während der Corona-Pandemie erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/2950). Die Abgeordneten nehmen in ihrer Anfrage besonderen Bezug auf große mittelständischen Hotelunternehmen und deren Belastungen durch die Pandemie. Gefragt wird deshalb, ob die Bundesregierung darüber in Kenntnis gesetzt worden sei, dass die bestehenden Obergrenzen im Bereich der Überbrückungshilfen einen wirksamen Schutz von Hotelunternehmen dieser Größe vor einer Insolvenz wahrscheinlich verhindere.