Aktuelle Lage der Organisierten Kriminalität

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.08.2022 (hib 402/2022)

Berlin: (hib/STO) Um die „aktuelle Lage der Organisierten Kriminalität“ (OK) geht es in einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/2978). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, ob der Bundesregierung bekannt ist, welche Anzahl an OK-Gruppierungen in der EU derzeit aktiv sind und um wie viele Gruppierungen es sich gegebenenfalls handelt . Auch will sie wissen, wie viele OK-Verfahren im Jahr 2021 geführt wurden. Ferner fragt sie unter anderem, welche Bedeutung die Bundesregierung den verdeckten Ermittlungsmaßnahmen der Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) und Online-Durchsuchung im OK-Bereich zumisst.