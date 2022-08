Linke thematisiert Aufnahme afghanischer Ortskräfte

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.08.2022 (hib 402/2022)

Berlin: (hib/STO) Um die Aufnahme afghanischer Ortskräfte, die in dem Land für die Bundesrepublik tätig waren, geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/2956). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Ortskräfte und ihre Familienangehörigen bislang insgesamt eine Aufnahmezusage erhalten haben. Auch will sie unter anderem wissen, wie viele dieser Personen nach Kenntnis der Bundesregierung bislang Afghanistan verlassen beziehungsweise bereits nach Deutschland einreisen konnten und wie viele mutmaßlich noch in Afghanistan oder in Drittstaaten leben.