„Das Parlament“: Friedensforscher warnt vor Aufrüstung

Bundestagsnachrichten/Bericht - 10.08.2022 (hib 403/2022)

Berlin: (hib/JOH) Der Friedensforscher Ulrich Kühn warnt den Westen vor einem ziellosen Aufrüsten wegen des Ukraine-Krieges. In der Folge könnte auch Russland weiter aufrüsten, was im Ergebnis nicht zu mehr Sicherheit führen würde, sagte der Leiter des Forschungsbereichs „Rüstungskontrolle und Neue Technologien“ am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) der Wochenzeitung „Das Parlament“. Die Weltgemeinschaft könne angesichts von Klimawandel, Pandemie und Migration ihre Zeit und Ressourcen „nicht ausschließlich für Blockkonfrontationen und Aufrüstungsprogramme aufwenden“. Wichtig seien jetzt Austausch, Dialog und Diplomatie.

Kühn erwartet gleichwohl zunehmende Rüstungswettläufe im konventionellen und im nuklearen Bereich. Diese Tendenzen würden nicht nur durch Russland befeuert, sondern auch durch das wachsende Spannungsverhältnis zwischen den USA und der aufsteigenden Macht China. Er äußerte die Hoffnung, dass es „schon in ein paar Jahren“ wieder Rüstungskontrollabkommen zwischen Russland und dem Westen geben werde. Diese seien im nuklearen Zeitalter von gegenseitigem Interesse.

