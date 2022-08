Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 10.08.2022 (hib 404/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der im ersten Halbjahr 2022 bundesweit abgeschobenen Ausländer erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3046). Auch will sie unter anderem erfahren, wie viele vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer sich zum 30. Juni 2022 in Deutschland aufgehalten haben.