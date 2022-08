Zahl der von allergischen Erkrankungen betroffenen Bürger

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Anfang August von allergischen Erkrankungen betroffenen Bürger erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3042). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele davon sich nach den Abrechnungsdaten der Gesetzlichen Krankenversicherung in therapeutischer Behandlung befinden.