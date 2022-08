Regierung führt Unternehmen mit ZIM-Förderung auf

Wirtschaft/Antwort - 11.08.2022 (hib 407/2022)

Berlin: (hib/EMU) Die Förderung von Unternehmen im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM) in den Jahren 2019 bis 2023 stellt die Bundesregierung in einer Antwort (20/3055) auf eine Kleine Anfrage (20/2762) der Fraktion Die Linke tabellarisch dar. Die Abgeordneten hatten wissen wollen, welche Unternehmen Bewilligungen in welcher Höhe in den Jahren 2019 bis 2023 für ZIM-Fördermittel erhalten haben oder erhalten werden.