Erkenntnisse über das Bataillon „Prizrak“

Auswärtiges/Antwort - 11.08.2022 (hib 407/2022)

Berlin: (hib/STO) Erkenntnisse über das „Bataillon Prizrak“ legt die 'Bundesregierung in ihrer Antwort (20/3004) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/2545) dar. Wie die Bundesregierung darin ausführt, ist ihrer Kenntnis nach das Bataillon Prizrak (auch „Prizrak-Brigade“) ein motorisierter militärischer Kampfverband und wird unter den Territorialverteidigungskräften der sogenannten „Volksrepublik Luhansk“ als 14. Bataillon der Territorialverteidigungskräfte geführt. Heimatstandort ist den Angaben zufolge Altschewsk in der Oblast Luhansk.

Das Bataillon Prizrak war laut Bundesregierung zur Zeit der Aufstellung 2014 ein weitgehend selbständig agierender Freiwilligenverband. Nach Abschluss der Minsk-Vereinbarungen im September 2014 sei der Verband unter russischem Druck in die separatistischen Milizen eingegliedert worden. „Das Bataillon Prizrak war seit Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen den von Russland unterstützen Separatisten in der Ostukraine und den ukrainischen Sicherheitskräften 2014 an Kampfhandlungen gegen die ukrainischen Streit- und Sicherheitskräfte beteiligt und wurde im Rahmen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ab dem 24. Februar unter russischer Führung eingesetzt“, heißt es in der Antwort weiter.