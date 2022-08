Effizienz der Beschaffungen in der Bundeswehr

Verteidigung/Antwort - 12.08.2022 (hib 408/2022)

Berlin: (hib/SCR) Um die „Effizienz der Beschaffungen in der Bundeswehr“ geht es in einer Antwort der Bundesregierung (20/2986) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2716). Darin führt die Bundesregierung überblicksartig aus, nach welchen Kennzahlen das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr seit dem Jahr angeschobene Reformen nachhält. Zudem werden in der Antwort gesetzliche Änderungen im Beschaffungswesen, etwa das im Juli 2022 in Kraft getretene Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz angeführt.