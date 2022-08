Gasumlage von 2,4 Cent pro Kilowattstunde ab Herbst

Klimaschutz und Energie/Ausschuss - 15.08.2022 (hib 410/2022)

Berlin: (hib/MIS) Die heute bekanntgegebene Gasumlage wird am Mittwoch Thema im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. In einer nicht öffentlichen Sondersitzung soll das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz laut Tagesordnung unter anderem über die Gasumlage, die Stabilisierung von Uniper und den Stand der Bereitstellung der LNG-Terminals berichten.

Um Gasimporteure zu stützen, müssen Kunden in Deutschland ab Herbst deutlich mehr für ihr Gas bezahlen. Die Höhe der staatlichen Gasumlage wird bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde liegen. Das teilte die Firma Trading Hub Europe, ein Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Fernleitungsnetzbetreiber in Deutschland, am Montag mit. Mit der Umlage werden erhöhte Beschaffungskosten von Importeuren an die Kunden weitergegeben. Sie gilt ab Anfang Oktober, werde aber nicht unmittelbar auf den Rechnungen sichtbar werden, sondern mit etwas Zeitverzug, so das Ministerium.