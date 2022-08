Planungsstand bei Vorhaben zum Wasserstraßenausbau

Verkehr/Antwort - 15.08.2022 (hib 410/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung informiert in ihrer Antwort (20/2996) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2788) über den aktuellen Planungsstand der im Bundeswasserstraßenausbaugesetz aufgeführten „laufenden und fest disponierten Vorhaben des vordringlichen Bedarfs“. Den Angaben zufolge befinden sich neun der elf Vorhaben zumindest in Teilen schon in der Betriebsphase. Die Vorhaben „Fahrrinnenvertiefung am Main zwischen Wipfeld und Limbach“ und „Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals“ befänden sich noch in der Bauphase, heißt es.

Auf die Frage nach möglichen Baukostenerhöhungen schreibt die Regierung: Aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine und dessen Folgen seien Lieferengpässe und Preissteigerungen bei vielen Baustoffen zu erwarten. Zudem erhöhten steigende Energiekosten die Produktions- und Transportkosten von Baustoffen sowie Baumaschinenkosten. „Belastbare Aussagen zu den voraussichtlichen Ausgabenentwicklungen und Projektlaufzeiten sind vor diesem Hintergrund nicht möglich“, schreibt die Bundesregierung.