Einnahmen und Ausgaben der Sozialversicherungszweige

Berlin: (hib/STO) Über Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit, der gesetzlichen Krankenversicherung und des Gesundheitsfonds sowie der sozialen Pflegeversicherung seit dem Jahr 2002 informiert die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/3016) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/2815), Aufgeführt sind darin auch die jeweiligen Zuschüsse an die vier Sozialversicherungszweige und deren Rücklagen beziehungsweise Mittelbestand am Jahresende.