Türkei-Besuch von Generalbundesanwalt Peter Frank

Recht/Kleine Anfrage - 16.08.2022 (hib 412/2022)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke thematisiert in einer Kleinen Anfrage (20/3059) einen Besuch von Generalbundesanwalt Peter Frank in der Türkei. Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Auskunft über die Gesprächspartner Franks und die Inhalte der Gespräche.