Detektion der Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 16.08.2022 (hib 413/2022)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, ob der Bundesregierung oder einer ihr nachgeordneten Behörde Technologien bekannt sind, „die zum Zwecke der Detektion der Darstellung sexuellen Missbrauchs bei Kindern in großen Datenbanken entwickelt wurden“. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/3096) unter anderem danach, um welche Technologien von welchem Anbieter es sich dabei gegebenenfalls handelt.