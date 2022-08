Linksfraktion fragt nach Wildunfällen auf Autobahnen

Verkehr/Kleine Anfrage - 18.08.2022 (hib 415/2022)

Berlin: (hib/HAU) Die Zunahme von Wildunfällen auf den Bundesautobahnen A 24 und A 14 (Mecklenburg-Vorpommern) stellt die Fraktion Die Linke in den Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage (20/3074). Auf den beiden Autobahnen habe die Polizei 2019 insgesamt 306 und im Jahr 2020 insgesamt 283 Wildunfälle registriert, heißt es. Fast alle dieser Unfälle passierten nach Aussage der Linksfraktion in Bereichen, in denen es keine Wildzäune gibt.

Die Abgeordneten wollen nun wissen, ab welchen Unfallzahlen pro Autobahnkilometer die Bundesregierung Wildschutzzäune für erforderlich hält. Gefragt wird auch, welche anderen Maßnahmen vorgesehen sind, um Wildunfälle zu verhindern.