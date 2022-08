Bündnis für globale Ernährungssicherheit angestrebt

Auswärtiges/Antwort - 18.08.2022 (hib 416/2022)

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung hat eigenen Angaben zufolge gemeinsam mit der Weltbank im G7-Kreis das Bündnis für globale Ernährungssicherheit lanciert, das als agile Plattform für einen verbesserten Informationsaustausch, koordinierte Krisenreaktion und Kommunikation dienen soll. Dabei gehe es auch um den Aufbau funktionierender Frühwarnsysteme für mögliche zukünftige Ernährungskrisen, schreibt sie in einer Antwort (20/3078) auf eine Kleine Anfrage (20/2791) der CDU/CSU-Fraktion.

Für das Bündnis habe sie auf der Konferenz „Uniting für Global Food Security“ am 24. Juni 2022 in Berlin erneut geworben. Deren Ziel sei es gewesen, große Geberstaaten der Entwicklungspolitik und der humanitären Hilfe sowie die „Champions“ der Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, wichtige Nahrungsmittelexportländer sowie von der globalen Ernährungskrise besonders betroffene Staaten an einem Tisch zusammenzubringen. Zudem seien die in Ernährungsfragen maßgeblich relevanten internationalen Organisationen sowie Akteure der Zivilgesellschaft eingeladen gewesen.