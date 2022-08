Einsatz von Dialekterkennungssoftware im Bamf

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.08.2022 (hib 417/2022)

Berlin: (hib/STO) Den „Einsatz von Dialekterkennungssoftware im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ (Bamf) thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/3133). Darin erkundigt sie sich danach, in wie vielen Fällen diese Software des Bamf in den Jahren 2020 und 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 eingesetzt wurde. Auch will sie unter anderem die Herkunftsländer der betroffenen Asylsuchenden erfahren.