Regierung gibt Auskunft über eingefrorenes Vermögen des Iran

Wirtschaft/Antwort - 19.08.2022 (hib 418/2022)

Berlin: (hib/EMU) Zu dem in Deutschland eingefrorenen Vermögen des Iran in den Jahren 2014 (Stichtag 31.Dezember) bis 2022 (Stichtag 30.Juni) gibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/3083) auf eine Kleine Anfrage (20/2818) der AfD-Fraktion in tabellarischer Form Auskunft. Die Abgeordneten hatten gefragt, in welcher Höhe sich nach Kenntnis der Bundesregierung das eingefrorene Vermögen des Iran in Deutschland bewege.