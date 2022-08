Stand der Breitbandförderung des Bundes

Digitales/Kleine Anfrage - 19.08.2022 (hib 418/2022)

Berlin: (hib/STO) Nach dem Stand der Breitbandförderung des Bundes erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/3041). Unter anderem will sie wissen, wie viele Breitbandausbauprojekte sich in den Jahren 2016 bis 2021 sowie im ersten Halbjahr 2022 insgesamt in der Bundesförderung befanden.